Bambino di 6 anni si accascia davanti ai compagni all'uscita di scuola: ricoverato in condizioni disperate

Un malore improvviso e il cedimento subito dopo il suono della campanella. Un bambino di sei anni è ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Bergamo dopo che si è accasciato a terra fuori da scuola. È accaduto al termine della mattinata, all'esterno della scuola elementare di Roncadelle e al momento del malore il bambino era con la madre. È stato rianimato e poi trasportato in elicottero in ospedale.

