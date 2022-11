Tragedia a Cesena. Un bimbo di sette anni è morto dopo essere stato travolto da un autobus. È successo attorno alle 17.30. Secondo la prima ricostruzione il piccolo stava in bici insieme al padre, seduto sul sellino posteriore, e un fratello quando, per circostanze che sono al vaglio della ricostruzione della polizia municipale, è caduto. In quel momento stava arrivando un autobus che non è riuscito ad evitarlo e gli ha procurato un trauma cranico fatale.