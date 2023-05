Bimbo di 5 anni cade giù da una finestra al secondo piano: ricoverato in gravi condizioni

Un bambino di cinque anni di origini straniere è precipitato questa mattina dalla finestra della propria abitazione, situata al secondo piano di una palazzina in via della Repubblica, a Poggibonsi, in provincia di Siena. Il piccolo è stato immediatamente soccorso da alcuni passanti, che hanno allertato il 112. É sopravvissuto alla caduta, ma si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Meyer di Firenze, dove è arrivato grazie al tempestivo intervento dell'elisoccorso.

Mistero sulle cause dell'incidente

Al momento dell'incidente, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, il bimbo era da solo in casa insieme al fratello più grande. La madre era uscita per svolgere alcune commissioni: si sarebbe resa conto dell'accaduto solo al momento del rientro in casa. posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di Poggibonsi, che stanno cercando di fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente, probabilmente legato a una distrazione.