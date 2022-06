Bimbo caduto dalla finestra, la baby sitter dopo il volo dal secondo piano: «Ora è libero»

«Adesso è libero». Sono le parole che avrebbe pronunciato la baby sitter fermata ieri per il tentato omicidio di un bimbo di un anno a Soliera (Modena). Parole dette quando il piccolo si trovava sul selciato sotto casa, dopo essere caduto dal secondo piano.

Monica Santi, l'avvocato della babysitter accusata di tentato omicidio: «Chiede del bambino, ma è ancora assente»

La frase della baby-sitter

Ora il piccolo è ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna. La frase della donna sarebbe stata riferita da vicini che l'hanno vista immobile, davanti alla finestra, ieri mattina. La babysitter ieri è stata interrogata ma, in stato confusionale, non sarebbe stata in grado di ricostruire i fatti con i carabinieri.

La testimonianza

Ci sarebbe inoltre una testimonianza di una donna delle pulizie che avrebbe visto, almeno in parte, la baby sitter mentre faceva cadere il bambino dalla finestra. Non è chiaro se questa testimone in quel momento fosse all'interno dello stesso appartamento, su un altro piano o nel cortile sotto la villetta a schiera, ma le sue parole, acquisite dai carabinieri, costituirebbero un elemento a carico della 32enne arrestata.

Le condizioni del piccolo

Dopo la notte trascorsa in ospedale le condizioni del bimbo sono sempre gravi, ma stabili. Il piccolo è ricoverato in prognosi riservata al Maggiore di Bologna, in rianimazione. Probabilmente domani si terrà l'udienza di convalida dell'arresto della baby sitter. La donna è nel carcere Sant'Anna di Modena e ieri non ha saputo dare spiegazioni su quanto successo. Il suo avvocato ha spiegato che era in stato confusionale.