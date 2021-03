Bimbo cade in una tomba e resta ferito, l'incidente per il cedimento di una lapide mentre arrivava il corteo funebre

Un bimbo si è ferito cadendo all'interno di una tomba, profonda circa due metri, per il cedimento della lapide su cui si era appoggiato, nell'attesa dell'arrivo di un corteo funebre. È accaduto stamattina nel cimitero di San Pier d'Isonzo (Gorizia). Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e un'automedica, oltre ai Vigili del fuoco del distaccamento di Monfalcone.

Il bambino è sempre rimasto cosciente e una volta riportato in superficie è stato trasferito in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi. Indagini sono in corsa da parte dei Carabinieri per stabilire le cause dell'incidente. La tomba che ha ceduto si trova nella parte antica del cimitero.

