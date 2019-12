Bimbo travolto dalla piena cade in un fiume a Pistoia: salvato dal padre, è in gravissime condizioni

Un bimbo di sette anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere caduto nel fiume Pescia a Ponte Buggianese, un piccolo comune italiano di 8 861 abitanti della provincia di Pistoia. Il piccolo, intorno alle 12, era in bicicletta con i genitori e, secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe perso l'equilibrio finendo nel fiume, che era in piena a causa delle maltempo della scorsa notte.

Secondo quanto si apprende, il bambino sarebbe stato tratto in salvo dal padre, tuffatosi subito dopo la caduta del figlio. Sul posto sono intervenuti l'automedica, i sanitari del 118 e l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato il piccolo nel nosocomio pediatrico.



🔔 #allertaARANCIONE domani, #23dicembre, su Campania ed Emilia-Romagna.

🔔 #allertaGIALLA su 11 regioni.

⛈🌬🌊Ancora piogge al sud e venti di burrasca da nord . Leggi l’avviso di condizioni meteo avverse del #22dicembre 👉 https://t.co/dZbZzFAQ4r#protezionecivile pic.twitter.com/x55rBQF1N6 — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) 22 dicembre 2019

