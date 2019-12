Bimbi maltrattati all'asilo a Varese: maestra faceva sesso con il compagno in una stanza del nido

Si appartava in uno stanza con il compagno fatto entrare di nascosto all'asilo nido, lasciando soli i bambini, la maestra di asilo di Cocquio Trevisago (Varese), sospesa dalla professione perché indagata per maltrattamenti su minori. Le telecamere installate dai carabinieri, su disposizione del pm di Varese, hanno filmato l'uomo mentre entrava nella struttura e si chiudeva in una stanza, nascosta ai bambini, con la donna per consumare rapporti sessuali.

Mangiavano polistirolo e carta da parati, sorelline di 5 e un anno salvate dalla casa degli orrori

La donna, a quanto emerso da un'indagine dei carabinieri, urlava ed offendeva i piccoli e in alcune occasioni li avrebbe schiaffeggiati e lasciati da soli in preda a crisi di pianto. A far scattare le indagini i genitori di un bimbo che aveva avuto incubi notturni e mostrava difficoltà relazionali.

«Sei proprio un terrone», «guardati, fai schifo» e, ancora, «piangi che così ti passa». Queste alcune delle frasi che la maestra di asilo nido ha rivolto ai piccoli affidati dai genitori

Ultimo aggiornamento: 15:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA