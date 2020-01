Bimba muore poco dopo il parto a Torino, avviata indagine interna in ospedale

Indagine sulla morte della bambina nata ieri sera all'ospedale Maria Vittoria di Torino da una mamma ventenne con gravidanza ad alto rischio per una malattia metabolica. Nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari la piccola è deceduta mezz'ora dopo la nascita. A darne notizia una nota dell'Asl Città di Torino in cui viene ricostruita la vicenda e si fa sapere che è già stata avviata un'indagine interna per luce sull'accaduto.

La mamma della piccola, domenica mattina, spiega la nota, è stata ricoverata nel reparto Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale. Qui alla ragazza, seguita solo nelle ultime settimane, dall'ambulatorio gravidanze a rischio del presidio ospedaliero, viene indotto il parto alla 36esima settimana gestazione, secondo i protocolli previsti per la sua patologia. Data la situazione ad alto rischio sono state costantemente monitorate le condizioni materne e fetali, prosegue la nota sottolineando che il travaglio è iniziato in tempi fisiologici e, in previsione della nascita, considerata la macrosomia fetale, è allertata la neonatologia.

Ieri sera, poco dopo le 22 la piccola è nata ma viste le sue condizioni cliniche, i sanitari, continua la nota dell'Asl , hanno avviato immediatamente le procedure di rianimazione cardiopolmonare ma dopo 30 minuti è stato constatato il decesso della neonata. «Siamo vicini alla famiglia in questo terribile momento - sottolinea Carlo Picco, Commissario dell'Asl Città di Torino - è già stata attivata un'indagine interna per ricostruire tutte le fasi della gravidanza e fare chiarezza su quanto è accaduto. Il Servizio di Psicologia Aziendale è già presente in reparto per aiutare la giovane donna e la sua famiglia ad elaborare il triste evento».

