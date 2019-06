Bimba di quattro anni muore dopo una congestione in vasca da bagno

Tragedia nel Varesotto. Una bambina di 4 anni è morta la scorsa notte in ospedale a Bergamo, dopo essersi sentita male nella vasca da bagno di una residenza privata a Solbiate Arno (Varese), mercoledì pomeriggio. A quanto emerso, la piccola sarebbe stata sorpresa da una congestione mentre faceva il bagnetto. Quando sua madre se ne è accorta, ha chiesto aiuto al 112 e alla vicina di casa, che ha tentato di rianimare la piccola. Trasportata in elisoccorso a Bergamo, la bambina è deceduta probabilmente a causa di complicazioni polmonari. La procura di Busto Arsizio (Varese) ha aperto un fascicolo per far luce sulla tragedia, al momento senza indagati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA