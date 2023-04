Bimba di 4 anni travolta e uccisa da un'auto, la tragedia a Casalnuovo

Una bimba di 4 anni è morta a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dopo essere stata investita da un'auto. La piccola è deceduta sul colpo.

L'incidente

Sarebbe stata un'auto presente sul posto, e non un'auto fuggita senza prestare soccorso, quella che ha investito e ucciso la bimba. È quanto emerge dai primissimi accertamenti effettuati dai Carabinieri della tenenza di Casalnuovo in via Emilio Buccafusca, dove è avvenuto l'incidente. In un primo momento era stato ipotizzato che la bimba fosse stata investita da un'auto poi scappata dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente e le responsabilità. Indagano i Carabinieri.