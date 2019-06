Bimba morta a 8 mesi con lesioni, decisiva l'autopsia: genitori indagati per omicidio

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, insieme con i colleghi del Commissariato di Nocera Inferiore, hanno lavorato fino a notte inoltrata per provare a ricostruire i tasselli della vicenda. Oggi proseguiranno i sopralluoghi all'interno dell'abitazione di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno), comune in cui la famiglia si era trasferita da qualche anno.

Sarà comunque l'autopsia in programma domani pomeriggio a chiarire quali siano state le cause della morte della bimba di otto mesi deceduta nella notte tra venerdì e sabato nell'Agro Nocerino Sarnese, in provincia di Salerno. Sul suo corpo, all'arrivo in ospedale a Nocera Inferiore, sono stati trovati lividi, escoriazioni simili a bruciature, lesioni. Una tragedia per la quale, al momento, risultano indagati per omicidio i genitori della piccola. Un atto dovuto - hanno ribadito gli inquirenti - e necessario per poter effettuare tutti gli esami. Gli investigatori sono alla ricerca di ulteriori elementi che possano delineare la vicenda e, in particolare, chiarire l'entità delle frequenti liti che avvenivano tra i genitori.

Il padre e la madre della piccola ieri notte hanno abbandonato le stanze del Commissariato intorno all'una, dopo aver raccontato la propria versione dei fatti ai poliziotti. Nel frattempo l'altro figlio della coppia, un bimbo di qualche anno più grande, era stato già affidato ai nonni. Gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore Roberto Lenza, hanno ascoltato anche i vicini di casa, i parenti e le assistenti sociali di Sant'Egidio del Monte Albino (Comune che proclamerà il lutto cittadino in occasione dei funerali) per provare a ricavare ulteriori elementi. Ma la svolta nelle indagini potrà arrivare al termine dell'autopsia che verrà effettuata domani alle 15 nell'obitorio dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dai medici legali Rosanna e Giuseppe Consalvo.

