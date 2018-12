Maria Teresa, 9 anni, scrive alla regina Elisabetta. E la sovrana le risponde

Ultimo aggiornamento: 11:09

La piccola, 9 anni, ha da sempre una grande passione per la lingua inglese e per la. Il suo sogno era quello di conoscere. La maestra Sonia, della scuola primaria "Italo Calvino" a Reggio Emilia, ha deciso di aiutarla a realizzarlo, invitandola a scrivere una lettera proprio a Sua Maestà. E ladella sovrana d'Inghilterra sarebbe arrivata in un giorno davvero speciale.LEGGI ANCHECome riporta La Gazzetta di Reggio, nella sua lettera la bimba avrebbe scritto parole di stima dedicate alla regina, corredate da disegni colorati. Incredibilmente,e la missiva sarebbe arrivata propriodi Maria Teresa.«Cara Maria - si legge nella risposta riportata su La Gazzetta di Reggio, -e i tuoi piccoli disegni che hai fatto per lei. Sua Maestà ha pensato che tu sia stata molto gentile a scriverle e quindi mi ha chiesto di risponderti, nonostante le centinaia di lettere che riceve ogni giorno. La famiglia è molto contenta che tu abbia questo interesse verso la famiglia reale. Spero che tu, come hai scritto nella tua lettera, le scriverai di nuovo».per la piccola Maria Teresa, a cui ora non resta che chiedere un incontro a Buckingham Palace. God save the queen.