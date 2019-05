Noemi, mamme in preghiera davanti all'ospedale. Il papà: «Sto pensando di lasciare Napoli»

Sta pensando di lasciare Napoli, il padre di Noemi - la bambina di quattro anni ferita in un agguato venerdì scorso. «Fa rabbia, è doloroso, ma ci sto pensando», ha detto in un'intervista a La Repubblica. Poi ha aggiunto: «Non voglio fare polemiche. In questo momento conta solo un pensiero: salvare la bambina. Io e mia moglie facciamo di tutto pur di non farle correre pericoli, si fanno sacrifici». Il padre ha rivelato anche di essere un genitore apprensivo: «Uno li protegge in tutti i modi. Io la mando all'asilo privato, la faccio stare sotto una campana di vetro. E poi....».



Ai genitori i medici continuano a dire che la situazione della figlia è stazionaria. «Sono giorni che non finiscono mai. Giorni in cui diciamo solo questo: come sta? Stazionaria. Tutto il resto, con tutto il rispetto, sono parole meno importanti che adesso valgono poco. Io sono sicuro che mia figlia è in gamba, possiede tante energie».

Ieri sera, un gruppo di mamme del Rione Sanità di Napoli, appartenenti all'associazione donne Forti Guerriere, si è radunato davanti l'ospedale pediatrico Santobono dove è ricoverata Noemi. La proposta di mettere in atto la preghiera collettiva è circolata di voce in voce e una trentina di donne con ceri in mano ha recitato le preghiere per la piccola.



Davanti al cancello dell'ospedale pediatrico le mamme hanno issato un cartello con la scritta "Noemi lottiamo con te".

Matteo Salvini è tornato a parlare del caso durante l'inaugurazione a Milano di una nuova sede dell'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati. «Noemi ancora oggi sta combattendo come una leonessa», ha detto il vicepremier. «La sanità campana funziona - ha aggiunto - ieri ho trovato un sistema perfetto e, se Noemi sta lottando, è perché i volontari del 118 hanno operato bene e in fretta, i medici hanno operato bene e in fretta, gli infermieri stanno dando l'anima». «Questore e prefetto garantiscono ai napoletani che stanno passando giorno e notte per assicurare alla giustizia quel delinquente», ha concluso Salvini.

