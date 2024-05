Bambina di un anno cade dal balcone da nove metri, una pianta le salva la vita

Due episodi molto simili neò giro di poche ore. Una pianta provvidenziale che con i suoi rami le ha salvato la vita. La notizia arriva da Ottana, Comune del Nuorese, dove una bambina di un anno è caduta dal balcone della sua abitazione, stamattina, intorno alle 10.30, precipitando da un'altezza di nove metri.

Cade dal balcone, bimba di un anno si salva precipitando sopra una pianta

La piccola è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stata ricoverata in codice rosso nel reparto di Chirurgia pediatrica.

Da un primo bollettino medico non sarebbe in pericolo di vita: la caduta è stata attenuata infatti da una pianta di bouganville presente sotto l'abitazione.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per accertare la dinamica esatta dell'incidente.

A Modena un piccolo di tre anni cade dal balcone "atterra" su un'auto

Anche nel Modenese, un episodio simile.

Un bimbo di tre anni è precipitato questa mattina dal balcone di casa, un appartamento al secondo piano, a Limidi di Soliera nel Modenese. Il piccolo è caduto su un'auto, elemento che avrebbe attutito la caduta. È stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Bologna in codice 2 e non sarebbe in pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri. Pare che la madre si fosse allontanata un attimo.