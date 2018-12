«Non valgo niente», poi si getta dal balcone: grave una 12enne a Lecce, pista bullismo

Un biglietto: "Non valgo niente, la vita non vale la pena di essere vissuta". Poi il volo dal balcone di casa, a Poggiardo,unh in com. A soli 12 anni. Un volo di circa 5 metri finito fortunatamente su una siepe che ha attutito la caduta della bambina evitando il peggio. I soccorsi sono stati immediati, la dodicenne è stata trasportata d'urgenza in ospedale, a Lecce, dove è ora ricoverata in osservazione.



I carabinieri indagano sull'inquietante episodio e hanno sentito anche i genitori per tentare di risalire alle cause che possano avere mosso la ragazzina verso un gento così estremo. Non si esclude la pista del bullismo.



Ultimo aggiornamento: 13:03