Epidemia colposa per il Billionaire. La procura di Tempio Pausania, come apprende il Messaggero, ha notificato la chiusura indagine al rappresentante legale della struttura. Il reato di lesioni colpose è invece stato contestato ai gestori del Phi Beach e del Country Club. Altri due locali tra i più importanti della Costa Smeralda, in Sardegna.

Secondo i pm sardi il Billionaire, l'estate scorsa, non avrebbe adottato tutte le misure appropriate per evitate che si diffondesse il virus tra i dipendenti. In tutto risultarono positivi 14 lavoratori del locale di Flavio Briatore.

Per quanto concerne Phi Beach e Country Club i gestori non fornirono, secondo la procura, mascherine in numero sufficiente ai dipendenti. E alcuni presidi che consgenarono ai lavoratori non erano nemmeno dei Dpi, ma solo mascherine prive di efficacia filtrante con il logo dei ripsettivi locali. L'estate sarda, inizia, perciò in salita per i gestori delle discoteche.