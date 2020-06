Biella, bimbo di tre anni si alza dal seggiolone e cade dalla finestra sotto agli occhi dei genitori

Sabato scorso era arrivato in ospedale in condizioni gravissime: ma sta già meglio il bimbo di tre anni che sabato scorso era caduto da una finestra al primo piano a Pollone, un paesino in provincia di Biella. Il piccolo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, sarebbe caduto mentre era sul seggiolone che era collocato vicino ad una finestra aperta: alzatosi in piedi all'improvviso, avrebbe perso l'equilibro finendo nel vuoto.

Un incidente avvenuto nella casa in cui vive con mamma, papà e due fratelli, sotto gli occhi dei genitori: dopo la corsa al pronto soccorso le sue condizioni erano gravissime, ma ora sta meglio, si è svegliato e ha anche salutato più volte i parenti che gli stanno vicini. Anche se resta in stretta osservazione e dovrà rimanere in ospedale al Regina Margherita di Torino, la buona notizia è che il bimbo non avrebbe subìto lesioni. Un sospiro di sollievo per i familiari.

