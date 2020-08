Pavia, ragazzo in bici muore travolto da un'auto: aveva 15 anni, soccorsi inutili

Un ciclista giovanissimo è stato travolto e ucciso. Ancora un episodio drammatico, quindi, che riguarda chi utilizza le due ruote. Le vittime de3lla strada in provincia di Pavia sono addirittura due. Dopo le 22 di sabato a Villanterio (Pavia) un ragazzo di 15 anni che era in sella alla sua bici per cause ancora da accertare è stato investito da un auto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Immediato anche l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'investimento. Dopo la mezzanotte a Valeggio (Pavia), in Lomellina, un'auto è finita fuori strada finendo in un canale. Anche in questo caso i medici del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso. Le generalità della vittima non sono ancora note, Su questo incidente sta indagando la polizia stradale.

