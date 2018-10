Berlusconi jr e Toffanin isolati nel castello a Portofino con i figli: salta la registrazione di Verissimo

Diverse famiglie sono isolate a Portofino dopo la frana sulla strada provinciale: tra coloro che, loro malgrado, sono vittime dei disagi legati al maltempo, c'è anche la famiglia di Pier Silvio Berlusconi, compresa Silvia Toffanin e i figli, bloccati all'interno del castello Bonomi-Bolchini. Due giorni da dimenticare per il figlio dell'ex premier: il suo yacht è infatti andato distrutto dopo il crollo di una diga a Rapallo. E per la Toffanin, a causa dell'imprevisto, è staltata anche la registrazione di "Verissimo". Tra gli ospiti in scaletta c'era Fabrizio Corona che avrebbe dovuto sostenere un'intervista da mandare in onda nella puntata di sabato 3 novembre su Canale 5, ma il suo intervento è stato rimandato a data da destinarsi.

Rapallo, onde alte 10 metri: si contano i danni al porto

Maltempo in Liguria, distrutta la Langosteria: il ristorante vip di Paraggi

Il castello si trova esattamente a metà dei cedimenti strutturali della strada provinciale che collega Santa Margherita a Portofino. All'interno del castello ci sono Pier Silvio, la compagna Silvia Toffanin, i due figli e il personale di servizio. Sarebbe allo studio un piano di evacuazione.

SINDACO SANTA MARGHERITA: PORTO SPEZZATO IN DUE «Il porto è spezzato in 2, la diga che era un pennello unico riporta un buco di molti metri. Ci sono barche danneggiate finite sugli scogli, anche di grosse dimensioni, altre finite sulla strada, altre affondate», ha spiegato all'Adnkronos il sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni, uno dei comuni più colpiti dal maltempo di queste ore. Danni ingenti quelli riportati a causa delle intense mareggiate che in poche ore hanno cancellato la strada di collegamento con Portofino.

La strada è stata portata via dalla forza delle onde in più punti e risulta interrotta anche all'altezza di Paraggi, celebre località del comune di Santa Margherita dove si trova - a picco sul mare - il castello Bonomi-Bolchini residenza di Piersilvio Berlusconi e della compagna Silvia Toffanin. «I danni più rilevanti sono il cedimento strutturale della strada verso Paraggi, dove è sparita la carreggiata in alcuni punti, e quello sul porto - ha aggiunto Donadoni - Abbiamo lavorato molto per salvare alcune persone tra cui una caduta in mare, una che stava per cadere in una tombuinatura aperta e altre 5-6 persone su 2 pescherecci in difficoltà».

Ultimo aggiornamento: 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA