Mercoledì 5 Luglio 2023, 13:36 - Ultimo aggiornamento: 13:41

È stato aperto verso le 11 di mercoledì 5 luglio il testamento di Silvio Berlusconi presso lo studio del notaio Arrigo Roveda in via Mario Pagano a Milano. C'erano però solo due testimoni, ma non era presente dei nessuno dei cinque figli eredi Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora, Luigi.

Pier Silvio Berlusconi: «Non scendo in politica», poi si commuove per papà Silvio: «Ti amo». Il bacio verso il cielo alla presentazione dei palinsesti

I testimoni

I due testimoni erano sicuramente Luca Fossati, un avvocato dello studio Chiomenti, consulente storico del gruppo Fininvest, e un altro personaggio vicino alla famiglia. Potrebbe essere Giuseppe Spinelli, il ragioniere presidente delle Holding Italiana Prima, Seconda, Terza e Ottava, di proprietà di Silvio Berlusconi che hanno il 61,2% di Fininvest.

La divisione

I cinque figli invece conosceranno il contenuto delle disposizioni del padre solo oggi pomeriggio attorno alle 16, sempre davanti al notaio. Da quel che è trapelato finora, le ultime volontà del fondatore dell'impero confermano le aspettative sorte sin dalla sua morte il 12 giugno: il controllo della Fininvest resta saldamente nelle mani di Marina che ne è presidente e Pier Silvio che guida MFE-Mediaset. Agli altri tre figli andranno asset secondo le regole testamentarie ma non avranno poteri nella conduzione del gruppo cui fanno capo MFE, Mediolanum, Mondadori.