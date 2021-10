Berlusconi, le ex olgettine: «Ci ha chiamato dopo le nostre dichiarazioni. Ora abbiamo paura»

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 11:25

«Il giorno dopo la mia presenza in Tribunale ho ricevuto una telefonata da Berlusconi che mi invitava ad Arcore, io ho negato l'invito dicendo che, se voleva, di contattare i miei legali. I toni non erano molti amichevoli». Lo ha detto, parlando a margine dell'udienza sul caso Ruby ter, Barbara Guerra che dopo la scorsa udienza aveva attaccato il Cavaliere, così come Alessandra Sorcinelli, spiegando di voler dire la «verità» in aula e che le serate di Arcore non erano cene eleganti. Anche Sorcinelli oggi ha detto di aver ricevuto una telefonata dall'ex premier, «24 ore dopo» l'udienza del 6 ottobre, ma di non aver risposto.

«Cene eleganti? Ci viene da ridere, non scherziamo», avevano detto Guerra e Sorcinelli, due delle giovani che presero parte alle serate a Villa San Martino e che sono imputate nel caso Ruby ter assieme a Berlusconi e altre 'olgettinè, al termine dell'udienza del 6 ottobre. Entrambe avevano affermato che l'ex premier «ci ha rovinato la vita» e si erano dette pronte a parlare durante l'esame in aula nelle prossime udienze. Oggi sia Guerra che Sorcinelli, parlando sempre ai cronisti a margine dell'udienza, hanno raccontato di aver ricevuto, mentre erano assieme il 7 ottobre, chiamate dal leader di FI.

La telefonata di Berlusconi

«E' durata 10 minuti questa conversazione - ha spiegato Guerra - poi magari quando ci sarà l'udienza con i magistrati farò presente anche di questa telefonata». In aula, ha aggiunto Guerra, difesa dal legale Nicola Giannantoni, «mi difenderò perché sono innocente, non sono stata corrotta e non ho preso soldi. Anzi, sono solo una vittima di questo processo». I toni della telefonata, ha spiegato, «non erano molti amichevoli, non ho più rapporti con lui e quindi sentirmi chiamare dopo 24 ore, dopo mesi che non ti sento è un pò strano».

«Ho paura»

«Siamo due persone perbene, di buona famiglia - ha chiarito Sorcinelli, difesa dall'avvocato Luigi Liguori - e invece ci siamo trovate sui giornali come due criminali, due poco di buono. Abbiamo lasciato correre sperando nel buon senso delle persone che venivano qua a testimoniare, io sono qua come donna per riprendere la mia dignità che per 10 anni è stata calpestata, ho il diritto di difendermi e di chiarire situazioni in cui sono stata coinvolta per gente che aveva la responsabilità su quanto accaduto». Onestamente, ha aggiunto, «non posso risponderne io, io sono piccola così rispetto a un uomo così potente, ho anche un pò di paura. Berlusconi ha chiamato anche me - ha concluso - ma non ho risposto. Non ho voluto rispondere sapendo che era lui».