Domenica 15 Agosto 2021, 08:22 - Ultimo aggiornamento: 08:35

Omicidio a Treviglio, in provincia di Bergamo. Una ragazza di 15 anni ha ucciso la madre con una coltellata durante una lite in casa. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri. La donna, 43 anni, è morta poco dopo essere stata colpita alla schiena con un coltello da cucina. La ragazza è stata trovata in casa dai carabinieri.

