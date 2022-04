Bergamo, imprenditore trovato morto in casa in una pozza di sangue: si sospetta una rapina

In una pozza di sangue e con una ferita alla testa. Un imprenditore di 56 anni è stato trovato morto, nella serata di ieri, all'interno del proprio appartamento nel pieno centro abitato di Grumello del Monte (Bergamo), l'uomo si trovava riverso a terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Bergamo. La Procura della Repubblica di Bergamo ha assunto la direzione delle indagini e procede per l'ipotesi di omicidio aggravato.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Romina Vento in auto nel fiume L'INCIDENTE Bergamo, maxi schianto tra un'auto e 3 moto LOMBARDIA Incidente fra auto e camion nel Bresciano

Romina Vento in auto nel fiume, il compagno non la salva: arrestato per omicidio. «Forse lei voleva lasciarlo»

Omicidio imprenditore a Bergamo: l'ipotesi del furto finito male

Sono in corso accertamenti per la ricostruzione dell'accaduto e individuare gli elementi utili per le indagini, affidate ai carabinieri di Bergamo. Si stanno vagliando e approfondendo tutte le ipotesi, non escludendo quella di un furto in casa finito male. Allo stato non vi sono piste privilegiate da seguire e approfondire.

Lavapiatti precaria stuprata per un posto fisso, «Se ci stai ti faccio il contratto». Sei anni al datore di lavoro