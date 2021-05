Bergamo, incidente sul lavoro: operaio di 53 anni muore schiacciato da un camion

Travolto da un camion in retromarcia. È morto nel piazzale dell'azienda De Berg di Spirano, provincia di Bergamo, un operaio di 53 anni. L'incidente è avvenuto oggi poco prima di mezzogiorno. Vani i soccorsi da parte del 118. Sul posto anche i carabinieri, la polizia locale, il sindaco di Spirano Yuri Grasselli e i tecnici di Ats Bergamo. Cresce il numero di decessi sul lavoro nel Bergamasco, dopo le tragedie del 6 e dell'8 maggio, costate la vita a Maurizio Gritti e Marco Oldrati.

La ditta - De Berg è un'azienda che «consente una copertura estremamente capillare in tutta la Lombardia ed un ottimo servizio di consegne in tutto il nord Italia», come si legge sul sito web. La sede produttiva è situata in Spirano (BG) Via Campo Romano, 79 e lo stabilimento si estende su una superficie di 10.000 mq. La disponibilità e la varietà degli impianti consentono all’azienda di coprire una gamma estremamente varia di prodotti: dalla semplice lastra di polistirolo fino a prodotti di elevato valore aggiunto come pantografati e stampati.

