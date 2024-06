Bergamo, incidente tra due ciclisti: gravissimo un 80enne finito in arresto cardiocircolatorio

Un incidente tra due biciclette avvenuto oggi, 6 giugno, a Vertova, in provincia di Bergamo, poco dopo le 13 ha causato un arresto cardiocircolatorio di un uomo di 80 anni, caduto dal suo veicolo. L'uomo percorreva via Cavour quando si è scontrato con un altro ciclista, un uomo di 40 anni, lievemente ferito.

La dinamica

L'80enne era in sella alla sua bicicletta e pedalava per via Cavour quando si è scontrato con un altro ciclista di 40 anni. Dopo il forte impatto è finito in arresto cardiocircolatorio. Sono intervenuti i soccorritori dell'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) 118, con un elisoccorso, un'automedica e due ambulanze, hanno provato a rianimarlo e poi l'hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

L'uomo di 40 anni è rimasto ferito, ma non è in gravi condizioni: ha riportato un trauma al torace e alla schiena ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Piario di Bergamo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.