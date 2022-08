Berardi, furto in casa dei suoceri. La moglie pubblica le immagini delle telecamere: «Una cosa schifosa»

Sono entrati in casa intorno alle 22.45, approfittando dell'assenza dei proprietari, poi hanno l'hanno messa a soqquadro ed hanno portato via quello che sono riusciti a trovare. E successo ieri a Sassuolo: vittime di questa rapina in villa i suoceri del calciatore Domenico Berardi. Francesca Fantuzzi, la moglie del numero dieci neroverde, si è sfogata sui social denunciando l'accaduto e segnalando che uno dei ladri è ben visibile nelle riprese delle telecamere di sicurezza. Al momento del furto la moglie di Berardi era al mare insieme al figlio e proprio ai genitori, vittime dell'accaduto. Sul posto, dopo che è scattato l'allarme, si è recato proprio il calciatore, avvertito dalla Polizia. Indagano gli agenti del commissariato di Sassuolo.

Rapina in villa, lo sfogo della moglie di Berardi: «Speriamo di non vedervi mai più»

Francesca Fantuzzi si è sfogata su Instagram: «Questa è una storia per i nostri amici ladri che sicuramente ci seguite sui social e sapevate che eravamo tutti quanti via. Volevamo dirvi che siete delle merde, che purtroppo uno di voi è tanto visibile e si riesce a vedere il volto. Tutti i filmati sono stati dati alla Polizia». La donna ha concluso: «Trovo questa cosa schifosa, entrare in casa di qualcuno, come non sapeste che le persone non tengono più nulla in casa, entrate giusto per far casino a cercare non si sa cosa. Speriamo di non vedervi mai più. E poi ancora che cercate soldi sotto al materasso?».