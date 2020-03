Bepi Covre, morto il parlamentare ed ex sindaco di Oderzo: aveva 69 anni

Ultimo aggiornamento: 21:50

Morto a 69 anni Giuseppe Bepi Covre , ex sindaco di Oderzo Treviso ) e parlamentare dellanel 1996: era malato da tempo, ma fatale gli sarebbe stato unincidente domestico. Era nato a Oderzo il 3 aprile del 1950. Negli anni 90 con Giorgio Lago Massimo Cacciari fu fra gli ideatori delNel 2016 fu espulso dalla Lega , dopo essersi schierato a favore del referendum per la riforma costituzionale promossa dain contrasto con il suo partito.Dopo due mandati da primo cittadino il 13 maggio 2001, non potendosi ricandidare per la terza volta consecutiva, viene eletto consigliere comunale a Oderzo.Dalle elezioni del 26 maggio 2002 ricopre anche la carica di consigliere provinciale a Treviso. Si ripresenta come candidato in quota Lega nel 2006 a Oderzo e viene sconfitto al ballottaggio da Pietro Dalla Libera.