Benedetto Pepe, medico muore per un malore durante un cena. I colleghi: «Ambulanza arrivata in ritardo»

Il medico Benedetto Pepe è morto per un malore ieri sera a Pozzuoli durante una cena con alcuni colleghi. Era il coordinatore nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria. Ne dà notizia il presidente dello stesso sindacato, Paolo Ficco, che ricorda Pepe come «medico psichiatra tra i più attivi del nostro sindacato, padre esemplare, raro esempio di generosità sul lavoro e nella vita sociale».

Benedetto Pepe è morto, il ritardo dell'ambulanza

A far discutere, però, è l'arrivo in ritardo dei sanitari. «Col dolore per la sua scomparsa, il rammarico per la mancata tempestività dell'intervento dell'ambulanza del 118 lungamente attesa nel ristorante laddove i medici presenti si erano prontamente attivati per praticare i primi possibili soccorsi del caso», accusa Ficco.

