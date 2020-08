Beirut, chi è il soldato italiano ferito nell'esplosione al porto: Roberto Caldarulo abita a Bitonto

Quarant'anni, caporalmaggiore, veterano delle missioni all'estero, Roberto Caldarulo è il soldato italiano ferito, per fortuna lievemente, nell'esplosione al porto di Beirut.

«A Roberto e alla sua famiglia vada l'abbraccio di tutta la comunità bitontina e pugliese». Lo ha scritto, in un post pubblicato su Facebook, Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto (Bari), comune in cui vive il militare con la famiglia. Caldarulo ha 40 anni e abita nella frazione bitontina di Palombaio con la moglie e i due figli. «Non riesco neanche a immaginare - ha proseguito il sindaco - cosa abbiano provato e quali devastanti ricordi resteranno nella memoria di questo terribile evento. Vi siamo vicini».

Il caporalmaggiore dell'Esercito, nato a Bari, fa parte del contingente Unifil, la Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite, è rimasto ferito lievemente a un braccio: è comunque ricoverato in ospedale. Lui stesso ha telefonato alla moglie e ai due figli per rassicurarli.

La famiglia Caldarulo abita a Palombaio, frazione di Bitonto, è nell'esercito da sette anni ed è in servizio al Battaglione Gestione Transito che si occupa di logistica. Il militare pugliese è già stato in missione in Turchia e nel Kosovo distinguendosi al punto da ottenere encomi e riconoscimenti.

