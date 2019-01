Battisti in carcere: «Ho 64 anni, sono malato e profondamente cambiato»

Prima visita in carcere a Massama (Oristano) per Cesare Battisti. Questa mattina l'ex terrorista, che si trova da ieri nell'istituto sardo, sta incontrando il suo avvocato. E intanto un portavoce della ministra della Giustizia francese, Nicole Belloubet, ha fatto sapere che non ci sono al momento domande di estradizione di altri rifugiati in Francia, «quelle che saranno ricevute prossimamente da parte delle autorità italiane le analizzeremo in modo approfondito, come abbiamo fatto negli ultimi 15 anni».

Davide Steccanella, noto penalista milanese e da ieri difensore di Cesare Battisti, ha varcato il cancello del carcere di Massama (Oristano) attorno alle 12. Non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione ai giornalisti presenti. Steccanella, difensore anche di Vallanzasca, è autore di libri sugli anni di Piombo come «Gli anni della lotta armata. Cronologia di una rivoluzione mancata».

Ultimo aggiornamento: 13:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA