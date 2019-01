Battisti, l'ex leader di Potere Operaio Scalzone: giornata terribile, ora l'amnistia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho visto il frammento che le tv mandano come un tormentone della discesa di Battisti dall'aereo e del comitato di accoglienza con i ministri Salvini e Bonafede. La prima impressione è il senso di angoscia nel vedere un uomo preso, catturato, avviarsi quella che alcuni vorrebbero fosse la sua tomba anticipata»: sono rimbalzate fino alla casa parigina di Oreste Scalzone le immagini dell'estradizione in Italia di Cesare Battisti. Una giornata «per certi versi terribile», dice il cofondatore di Potere operaio, che insieme a Battisti e ad altri brigatisti latitanti, ha vissuto a Parigi grazie ai privilegi della dottrina Mitterrand.Per Scalzone, originario di Terni, oggi settantunenne, «scagliare prime pietre è un crimine vigliacco e infame». «Quelli che vociferano dai pulpiti istituzionali sono "irriferibili" - prosegue Scalzone -. A cominciare dal ministro della guerra interna di turno, l'orrido Salvini. Battisti, come qualunque altra persona non "colta sul fatto", atto o scritto considerato reato di parola irrevocabilmente stampata e firmata, resterà sempre "presunto" autore di questo e quello, eventualmente inscritto in un codice penale come delitto o crimine. Uno statista, governante, a cominciare da un ministro della guerra, esterna o interna, è apertamente, ufficialmente, per funzione, per ruolo, responsabile di sangue sparso in misura vertiginosamente più grande», aggiunge l'ex leader di Poter operaio.«Chi sia passato per una galera non può che avere un'angoscia fisica per l'essere umano, essere vivente, preso e destinato a catene, catenacci e muraglie. Battisti era un ragazzino, sconosciuto ai più anche nei movimenti in quegli anni. Un adolescente forse iperattivo, pieno di vita, presto divenuto ribelle. Insomma, un "rivoltoso medio". L'ho conosciuto a Parigi, negli incroci e frequentazioni fra tutti e tutti di questa micro-società fuggiasca e riparata su una zattera precaria, e anche quanto mai rissosa, ancor prima che diventasse uno scrittore celebre e celebrato in una sorta di melange di elementi autobiografici e fantastici, fantasmatici», ha proseguito Scalzone.«Chiusura di un'epoca? Più che altro, per chiusura si intende nelle intenzioni o velleità di LorSignori la chiusura delle porte di una cella dietro qualcuno, un essere umano, che secondo loro dovrebb'essere destinato a cent'anni di solitudine. Altro che "voltar pagina". Qui si parla di catenacci, ergastolo, che adesso va di moda voler rendere reale, effettivo, fino a morte definitiva. Fino a morte, esito di una lunga agonia, morte centellinata ogni giorno, come nelle canzoni di Dalla e De André», afferma ancora Scalzone.«Se manteniamo un minimo di senso corrente delle parole, le epoche non si chiudono mai - argomenta Scalzone - Siamo in presenza di persone che non vogliono chiudere proprio niente, e men che mai con la "riconciliazione" blaterata e vagheggiata da tante "AnimeBelle". Ci sono esempi anche recenti nella Storia, in cui i poteri costituiti hanno ritenuto che, nell'interesse loro e dell'ordine sociale costituito, bisognasse "voltar pagina", con un "oblìo giudiziario", "rinuncia alla pena", com'è scritto nei loro testi, in dottrina giuridica, conchiudere decenni di conflitti sanguinosi: e quando ritenevano di farlo la via maestra era quella di misure di amnistia, indulto, grazia, prescrizione, perfino depenalizzazione».«Nel caso Battisti la Bolivia non ha esercitato nemmeno la sovranità più elementare, neppure ha provato a salvare le apparenze pretendendo una formale richiesta di estradizione dall'Italia - ha sostenuto ancora Scalzone -. Il "compagno" Morales lo ha semplicemente rispedito in Italia al di fuori di ogni regola». E in Italia, sottolinea, le cose andranno nello stesso modo: «Non gli rifaranno un nuovo processo, come pure avevano assicurato alla Francia quando ne chiedevano l'estradizione, né gli faranno scontare 30 anni, come da accordi presi con il Brasile. Qui Battisti si farà l'ergastolo. Con Salvini che, violando tutti i principi di separazione dei poteri, da ministro dell'Interno già ha deciso che "non avrà benefici". Una barbarie giuridica, peraltro applaudita da buona parte della sinistra. Stiano attenti quelli che plaudono a violazioni di una tale portata, però, perché poi si arriva anche a loro», ha sottolineato ancora.