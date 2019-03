Battisti, il figlio della vittima Sabbadin: «Passo avanti, ma non merita indulgenza»

«Un passo avanti, ma Battisti non merita indulgenza». L'ammissione da parte di Cesare Battisti degli omicidi commessi «è un passo avanti, una conferma della sua colpa». Lo dice Adriano Sabbadin, figlio di Lino, il macellaio di Santa Maria di Sala ucciso dai Pac il 16 febbraio 1979. «Spero che non ammetta gli omicidi per altri motivi - aggiunge - magari per ottenere una indulgenza dai giudici che non merita».

Cesare Battisti ha ammesso i 4 omicidi per cui è stato condannato. «Chiedo scusa, ma non farò i nomi di nessuno»

Il verbale di Cesare Battisti: «I poliziotti brasiliani mi hanno consegnato agli italiani»



Il tono è piano, pacato, ma la posizione di Sabbadin resta quella già espressa dopo l'arresto di Battisti in Bolivia. «È giusto che sconti per intero la sua pena - dice - .In fondo sono solo pochi mesi che si trova in galera». Il figlio del macellaio non nasconde di essere stato preso in contropiede dalle ammissioni fatte da Battisti: «lo confesso - conclude - non mi aspettavo che ammettesse tutto».

