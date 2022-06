Base jumper 33enne si lancia e scompare sul Monte Brento: ritrovato morto in un canalone

Un base jumper inglese di 33 anni è morto sul Monte Brento, in Trentino. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, in fase di identificazione, non è riuscito ad aprire il paracadute, forse a causa di un errore di traiettoria durante il volo. A dare l'allarme, pochi minuti dopo le 7, sono state le persone che si trovavano assieme al jumper ed hanno assistito all'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del Soccorso alpino, con l'elicottero, e i carabinieri.

Base jumper vicentino si schianta e muore nel Bellunese, il corpo recuperato in un canalone

Urto tra aereo e asso della tuta alare a Cremona: morti il pilota e il paracadutista, salvi altri sette Chi erano Video Foto