Barletta, studentessa di 16 anni precipita dal terzo piano della scuola: ricoverata ad Andria

È ricoverata all'ospedale Bonomo di Andria ed è stata sottoposta a tac la studentessa di 16 anni che stamattina intorno alle 10 e 30 è precipitata da una finestra al terzo piano liceo artistico Garrone di Barletta. La giovane è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale ad Andria. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia per far luce sulla dinamica: non si conoscono al momento i motivi della caduta.

Quando è stata soccorsa, la giovane era cosciente, ma non si conoscono al momento le sue condizioni.