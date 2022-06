Bari, malore in spiaggia sul lungomare San Girolamo: l'intervento dei bagnini evita la tragedia

L'uso del defibrillatore si rivela ancora una volta salvifico. A Bari, per la precisione a San Girolamo, oggi una donna si è sentita male in spiaggia.

Grazie all'intervento di due bagnini della All service la donna si è ripresa. Gli addetti al salvataggio hanno immediatamente praticato un massaggio cardiaco con l'aiuto del defibrillatore, di cui la spiaggia è provvista.

Sul posto è intervenuto anche un medico che ha prestato soccorso, in attesa che arrivasse il 118. La donna è stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti.