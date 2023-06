Minorrenne inseguito e accoltellato dai bulli che volevano rubare la bici a un suo amico: denunciati due 15enni

Un atto di amicizia è costato due coltellate a un ragazzo di 17 anni residente a Triggiano, in provincia di Bari. I fendenti lo hanno colpito alle braccia, mentre cercava di scacciare un gruppetto di tre bulli che volevano rubare la bicicletta a un suo amico. La vittima ha raccontato l'episodio a Quinto Potere, dopo la denuncia ai carabinieri. I militari hanno confermato all'Ansa la notizia.

La notte di paura

Secondo quanto raccontato dal 17enne, l'aggressione risale alla sera del 31 maggio.

Sono le ore 21.00 e Salvatore (nome di fantasia) sta rientrando a casa in compagnia di alcuni amici, dopo aver trascorso al con loro. Sulla strada del ritorno vengono raggiunti da un gruppetto di tre coetanei, due ragazzi e una ragazza, che chiedono a un amico di Salvatore di poter fare un giro sulla sua bicicletta: era un modello piccolo e vecchio, a cui però il ragazzino era affezionato, trattandosi di un ragalo da parte del nonno.

Salvatore e l'amico hanno pochi dubbi sul fatto che dietro quella richiesta, si celi l'intenzione di rubare la bicletta. E infatti, la conferma dei sospetti non tarda ad arrivare: dopo aver incassato un rifiuto, i tre estranei cominciano a insistere, ordinando al giovane di consegnare il mezzo a due ruote. Salvatore interviene, dice all'amico: «Dai Lu, andiamocene». È la frase che fa scattare l'aggressione: uno dei tre bulletti tira fuori la lama e colpisce una prima volta Salvatore a un braccio.

Il ragazzo scappa, ma i tre bulli lo inseguono. Il ragazzino armato di coltello lo raggiunge e lo colpisce di nuovo, ancora su uno degli arti superiori. Ma per fortuna questo non impedisce a Salvatore di proseguire la fuga. Raggiunge una caserma dei carabinieri e racconta tutto, poi chiama la madre. Lei lo va a recuperare, finalmente l'incubo finisce.

La madre: «Mio figlio sta bene, ma non potrà dimenticare»

Sul caso la Procura di Bari ha aperto un fascicolo di indagine per aggressione. Due 15enni sono stati identificati e denunciati. «Non oso immaginare se quei colpi fossero stati scagliati in altre parti del corpo - afferma la mamma del 17enne - Abbiamo provato subito a rintracciare questi bulli, loro poi tornano subito liberi mentre i nostri ragazzi hanno paura ad uscire dopo aver subito questo tipo di aggressioni.

Le ferite di Salvatore sono state medicate con 22 punti di sutura totali. 12 su un braccio, 10 sull'altro. Guariranno in circa dieci giorni. Cosa che rassicura Salvatore e la madre, ma fino a un certo punto: «Fisicamente sta bene, le ferite esterne si rimarginano in fretta, ma quelle interne no: per dimenticare quanto accaduto occorrerà del tempo».