Barca contro un ponte a Jesolo, donna a bordo muore sul colpo

Terribile incidente alle 15.30 a Jesolo dove sono in corso i rilievi della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente della barca che navigava lungo il Sile, andata a sbattere contro il ponte. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per una barca che si è schiantata contro il ponte ciclopedonale San Giovanni: nello schianto è deceduta una donna che era a bordo dell’houseboute. La vittima è rimasta schiacciata tra il ponte e l’imbarcazione nel tentativo di evitare l’impatto. I vigili del fuoco accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’imbarcazione, mentre il personale medico del suem ha constatato la morte della donna di cui non si hanno ancora le generalità.

Ultimo aggiornamento: 17:20

