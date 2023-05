La barca si schianta contro gli scogli e affonda: paura per due russi al largo di Otranto

Una barca battente bandiera della Repubblica Dominicana è affondata nel tardo pomeriggio di oggi. Secondo il racconto di alcuni testimoni, la barca era uscita da poco dal porto di, dove aveva fatto scalo arrivando da Brindisi, e si trovava in zona Punta Facì, quando per motivi ancora tutti da comprendere si è andata a schiantare sugli scogli e in pochi minuti è andata a fondo. Sono stati momenti concitati e di grande paura. Secondo alcune testimonianze, pare che i due occupanti russi si siano messi in salvo utilizzando un tender in dotazione allo yacht e siano poi stati raggiunti dalla guardia costiera. Un sommozzatore della capitaneria di porto si è immerso per verificare eventuali perdite di carburante. Non sono stati riscontrati problemi in tal senso.