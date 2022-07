Accende il barbecue con l'alcol, muore 20enne: dramma a Casoria

Dramma vicino Napoli. «Per complicazioni cliniche sopraggiunte» è morto il giovane di 20 anni che si era ustionato in varie pari del corpo, ieri sera, a Casoria, mentre accendeva un barbecue con l'alcol. Lo si apprende dai carabinieri. La salma è stata restituita ai familiari. Il giovane si chiamava Filippo Giuseppe Marzatico, ed era molto conosciuto in città.

Il ragazzo, secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, aveva acceso una griglia da barbecue utilizzando l'alcool etilico per alimentare il fuoco e la fiammata di ritorno lo aveva ustionato. Il giovane era stato trasportato all'ospedale Cardarelli in ambulanza e non era stato giudicato, in un primo momento, in pericolo di vita.