Verbano, le dicono che il padre non c'è più e lei muore poche ore dopo per il dolore

Ultimo aggiornamento: 21 Luglio, 17:47

Le dicono che il papà è morto e lei muore per il grande dolore, della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte, èa poche ore di distanza dall'amato, Mario, uccisa dal grande dolore per la sua perdita. I due erano molto legati, avevano da sempre avuto un rapporto speciale, tanto forte in vita da unirli anche nella tragedia della morte.A riportare la notizia sono i giornali locali. L'uomo aveva 86 anni ed era malato da tempo così da essere ricoverato in una casa di cura. Erano le prime luci dell'alba quando è morto Mario e poco dopo le responsabili della struttra hanno chiamato la figlia, di 53 anni, per dirle cosa era accaduto. Dopo aver appresso la notizia Barbara si è sentita male davanti ai suoi familiari, trasportata con urgenza in ospedale per lei non c'è stato nulla da fare a causa della rottura improvvisa di un aneurisma cerebrale.La donna lascia il marito e due figli, ma anche la madre, rimasta in un solo giorno sia vedova che senza sua figlia. Una tragedia familiare che ha scosso tutto il paese. Le esequie di Mario e Barbara si terranno lo stesso giorno, insieme, proprio come sono sempre stati in vita padre e figlia.