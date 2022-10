​Bolletta da 80mila euro e contatore staccato, bar palermitano usa il generatore: «Conviene»

Bollette troppo care? Un bar di Palermo ha trovato la soluzione. È quella di usare un generatore di corrente. Gli italiani si stanno ingegnando nei modi più diversi possibili pur di trovare una soluzione al caro energia. La soluzione adottata dal proprietario del bar "Cremoso" in via Marchese di Villabianca è tra le più strane.

Bolletta da 80mila euro, bar di Palermo usa il generatore: la soluzione

Per due mesi il conto da pagare per il negoziante è stato di 80mila euro per l’energia elettrica. «È una soluzione tampone per evitare di abbassare la saracinesca – spiega Antonella Lanzi, presidente della cooperativa che gestisce il bar, a livesicilia.it -, ma continuando così è concreta la possibilità di chiudere per sempre. Non ce la possiamo fare. Nessuno può farcela».

La cooperativa di lavoratori “Pam” gestisce, oltre al “Cremoso”, anche il bar “Bristol” di fronte alla Camera di commercio. La presidente ricostruisce che nei mesi scorsi hanno deciso di cambiare fornitore, facendo una voltura del contatore.

Quanto costa?

Il generatore costa 1.000 a settimana, oltre a 50 euro al giorno di gas per accenderlo. Cifre alte in tempi normali, piccolissime rispetto alle tariffe impazzite degli ultimi tempi. Il generatore non basta ad alimentare per intero il bar. I gestori sono costretti a non vendere gelati nonostante a Palermo la temperatura sia ancora alta.

È il domani, però, che preoccupa. “O il nuovo gestore applicherà tariffe normali – conclude Lanzi – oppure saremo costretti a chiudere”. Sono giorni bui e di grande preoccupazione per i 25 dipendenti della cooperativa, così come per gestori e impiegati di altre attività commerciali alle prese con la speculazioni energetica.