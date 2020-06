Agenzia giovani, bando da 550 mila euro per un network radiofonico

Formare quanti più giovani nel mondo delle radio e creare 100 stazioni. E' l'obiettivo del bando pubblico di 550mila euro per rafforzare “ANG inRadio”, il network radiofonico digitale istituzionale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani nato nel 2019. L’Agenzia Nazionale per i Giovani è un ente governativo, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea, istituito dal Parlamento italiano. Adesso conta su 44 emittenti presenti in 13 regioni che sono animate dall’impegno di 600 ragazzi.Ad annunciare il bando Domenico De Maio, Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, intervenendo oggi a Roma alla prima maratona digitale di Visionary Days intitolata “Quale Futuro”, promossa e organizzata dal ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, con la collaborazione dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, i cui lavori sono stati aperti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.L’avviso, denominato “ANG inRadio più di prima”, è finanziato dal Fondo Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio e da risorse comunitarie ed è rivolto ad associazioni, ong e anche - novità di questa seconda edizione - a gruppi informali di under30 che hanno così la possibilità di mettersi in gioco in prima persona.