Palermo, bimbo di 3 anni strangolato dalla corda della tenda: «Mio piccolo angelo ci hai lasciato nel silenzio»

«Mio piccolo angelo, stanotte sei volato via. Ci hai lasciato nel silenzio assordante. Sono sicuro che adesso starai tenendo la mano stretta stretta a mio padre e che anche da lassù sorriderai». Un post straziante scritto da Antonio, psicoterapeuta, e da Stefania, psicologa.

Sono i genitori di Agostino Mario Prestidonato, un bimbo di 3 anni morto a causa del cordino di una tenda che lo ha strangolato. Un gioco innocente che si è trasformato in una trappola fatale.

Roma, insegnante morta nel Tevere, il papà e la sorella: «La sera avevamo litigato per i cani, poi è sparita»

La tragedia è avvenuta a Monreale, intorno all'una della notte tra sabato e domenica. Il piccolo era stato messo a letto dai genitori, che stavano guardando la tv in salotto. A un certo punto si è svegliato decidendo di alzarsi e di mettersi a giocare, forse anche a causa dell'irrequietezza legata ai giorni trascorsi forzatamente in casa. È riuscito a salire sul tavolo ma poi sarebbe scivolato, finendo su una mensola di marmo e rimanendo con la testa intrappolata nel cordino della tenda. Un cappio mortale che ha soffocato Agostino Mario. Il padre lo ha trovato svenuto per terra e ha subito chiamato il 118.

Inutile anche la respirazione bocca a bocca. I medici e i carabinieri, subito intervenuti sul posto, hanno assistito a scene strazianti, con i genitori che non riuscivano a darsi pace per la morte del loro unico figlio. Una diabolica fatalità praticamente impossibile da prevedere.

Amici e parenti della coppia non hanno potuto nemmeno dimostrare il loro cordoglio a causa dei divieti legati all'emergenza coronavirus, ma l'intera cittadina alle porte di Palermo è sotto choc. Il sindaco Alberto Arcidiacono ha annunciato il lutto cittadino.

Ultimo aggiornamento: 08:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA