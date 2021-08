Bambino di 7 anni trovato esanime in piscina a Padova: ricoverato in ospedale, è in fin di vita

Lunedì 9 Agosto 2021, 16:41 - Ultimo aggiornamento: 16:49

Un bambino è in fin di vita dopo essere stato a lungo sott'acqua in una piscina. ​Il fatto è accaduto alla piscina Conca Verde di San Puetro in Gu (Padova), poco prima delle 13. Il bambino, che ha 7 anni, è ricoverato in condizioni disperate. l piccolo è stato notato da una bagnina, ma quando questa l'ha raggiunto lo ha trovato già privo di sensi. La vasca era profonda solo un metro e 20. ll bambino, che si trovava nel parco acquatico con i genitori, è stato sottoposto a vari tentativi di rianimazione, anche con il defibrillatore in dotazione all'impianto sportivo. Sul posto è giunto l'elicottero del 118, che ha trasportato il piccolo al nosocomio. Le possibilità che il bambino riesca a sopravvivere sono molto basse. Gli accertamenti sull'incidente sono condotti dai carabinieri.

