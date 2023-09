Bambino di 18 mesi trovato agonizzante in strada a Portogruaro, è stato investito: muore poco dopo in ospedale

Un bambino di 18 mesi, Balil Kurtesi, è morto verso le 18.30 di staserai, lunedì 11 settembre, per effetto di un incidente ancora non chiarito a Mazzolada di Portogruaro in via Loredan. Il bambino è stato trovato in strada con un ematoma alla testa ed è stato portato dai genitori, di origine serba, in fin di vita in ospedale a Portogruaro dove però non c'è stato niente da fare.

Esplodono le cisterne di vino, tutto il paese inondato: fiumi di rosso lungo le strade. I video incredibili in Portogallo

Si ipotizza, ma non c'è alcuna conferma, che il piccolo possa essere sfuggito al controllo della madre, sia finito in strada dove sarebbe stato investito. Non si sa da chi nè come. Sulla dinamica per ora è buio fitto. E' comunque stato appurato che il bambino non si è fatto male da solo così come sono state categoricamente escluse ipotesi di maltrattamenti. Sulla tragedia stanno indagando i carabinieri di Portogruaro che mantengono il massimo riserbo.