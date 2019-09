Mestre, morto bimbo di due anni: malore in hotel durante le vacanze con i genitori

MESTRE - I medici hanno provato di tutto, per poi decidere di trasferirlo al reparto di Pediatria di Padova. Purtroppo, però, le sue condizioni erano già troppo gravi ed è morto prima di partire, all'ospedale dell'Angelo. Parliamo di un bambino di appena due anni, originario dell'Arabia Saudita, in vacanza a Venezia con i genitori per un breve periodo. La famiglia alloggiava al Novotel di Mestre: sabato pomeriggio il piccolo ha avuto una crisi, e i genitori hanno chiesto aiuto al personale dell'albergo che ha immediatamente allertato il 118.

L'ambulanza del Suem si è precipitata sul posto per poi tornare verso l'Angelo. Il bimbo era stato rianimato nel frattempo con lunghe manovre. La situazione sembrava essersi momentaneamente stabilizzata, giusto il tempo per riprendere gli esami necessari a individuare le cause del malessere. I medici l'hanno sottoposto a una Tac e avevano deciso per il trasferimento del piccolo al reparto di Pediatria di Padova, altamente specializzato nella medicina d'urgenza nei confronti dei bambini.

Le sue condizioni, però, hanno continuato a peggiorare fino a quando non è sopraggiunto l'arresto cardiaco e al personale sanitario non è rimasto che constarne il decesso. Del dramma è stato informato anche il pubblico ministero di turno, Andrea Petroni. Il magistrato, con ogni probabilità, già oggi disporrà l'autopsia per capire cosa abbia portato il piccolo a una tanto prematura dipartita. Probabile che il piccolo sia stato colpito da un'infezione poi peggiorato fino a portare alla morte. Tutte domande che, ovviamente, verranno poste al medico legale che riceverà l'incarico.

Verranno sentiti anche i genitori, per capire se nei giorni scorsi il bambino avesse mostrato qualche sintomo particolare, o se possano ricordare che cosa possa aver scatenato l'infezione letale.



