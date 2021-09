Incidente in monopattino, bambino di 9 anni contro un'auto: ferito in modo serio

Mercoledì 29 Settembre 2021, 22:07 - Ultimo aggiornamento: 22:09

​Incidente in serata in monopattino: un bambino di 9 anni è rimasto ferito in modo serio dopo essersi scontrato con un'auto. L'incidente è avvenuto a Montecchia di Crosara (Verona). Il bambino, cosciente, è stato trasportato in elicottero dai sanitari del Suem 118 all'ospedale di Borgo Trento.

I rilievi

Il piccolo al momento è in attesa di diagnosi. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di San Giovanni Ilarione (Verona) che stanno svolgendo gli accertamenti del caso.