Marco (nome di fantasia) ha sei anni, una vita normale, nuota, va a scuola, gioca come tutti gli altri suoi coetanei. Lui non lo sa, ma nel suo corpo c'è una malattia molto rara che sta avanzando, c'è una sorta di crudele conto alla rovescia giù partito. I genitori lo hanno scoperto quasi per caso, per un'analoga patologia, in forma molto lieve, trovata allo zio. Nel caso di Marco però il verdetto è spietato, Marco ha due anni di vita.

Il farmaco sperimentale

L'unico modo per curare quella malattia che causa la demielinizzazione cerebrale (un assottigliamento dello strato che ricopre le fibre nervose) è ricorrere a un farmaco sperimentale, prodotto negli Stati Uniti che viene somministrato solo nella struttura della casa farmaceutica. Problema: servono 5 milioni di euro. I genitori hanno chiesto aiuto alla Regione Emilia-Romagna che si è trovata di fronte a un interrogativo etico: è giusto stanziare una cifra così alta per una sola persona o sarebbe più corretto utilizzarla per investimenti sugli ospedali di cui beneficerebbero tutti i cittadini? La risposta è stata naturale: bisogna salvare Marco, bisogna fermare il conto alla rovescia. E dunque la giunta dell'Emilia-Romagna ha deciso di aiutarlo.

Il racconto dell'assessore

La storia è stata raccontata in prima persona dall'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, copn un articolo su Quotidiano sanità. Scrive: «Quanto vale una vita umana? Ha davvero un prezzo? Marco ha 6 anni, due grandi occhi azzurri luminosi, capelli biondi sempre al vento, un sorriso perenne sulle labbra e un’energia incontenibile come hanno solo i bimbi a quell’età, quando il mondo è tutto da scoprire ed è come un grande luna park tutto a tua disposizione. Nuota come un pesce, ha anche vinto una gara di nuoto pochi giorni fa. È un’esplosione di energia, Marco ha tutta la vita davanti. E invece no. Marco non lo sa, ma tra due anni potrebbe non esserci più. In maniera silenziosa, invisibile come un fantasma, una malattia rarissima, letale, lo accompagna fin dalla nascita, pronta a entrare in scena da un momento all’altro. E quel momento è arrivato. Già, perché Marco, che vive in Emilia-Romagna con la famiglia, ha una malattia che si manifesta proprio intorno ai 6 anni, il cui esito è progressivo, rapido, e mortale nel giro di due anni dal momento in cui si manifesta».

Donini, che è anche presidente della Commissione santià nella Conferenza Stato-Regioni, spiega che «lo zio di Marco aveva ricevuto l’esito di un esame a cui si era sottoposto per un fastidio al ginocchio, da cui era risultato positivo alla grande famiglia delle patologie perossisomiali, in forma lieve, senza ricadute significative sulla sua vita. Ma le malattie perossisomiali possono manifestarsi anche in forme gravissime. Meglio verificare, così mi ha detto suo padre, durante il nostro incontro. E l’esito, purtroppo, è nefasto. Marco ha la patologia nella forma più aggressiva. Serve una cura».

Primo tentativo: serve un donatore di cellule staminali ematopoietiche, ma di donatori compatibili non ce ne sono. A quel punto c'è solo un'altra strada possibile: «Non ci sono ancora sintomi della malattia, ma all’analisi strumentale iniziano ad evidenziarsi i primi segni di progressione del danno neurologico cerebrale. Non c’è tempo da perdere insomma. E la strada percorribile è solo una: la terapia con un farmaco prodotto e commercializzato da una casa farmaceutica statunitense. Si tratta di una sola infusione, una sacca del farmaco, una infusione da eseguire però tassativamente nell’ospedale privato della casa farmaceutica nel Massachusetts. L’infusione potrebbe assicurare la speranza di allungamento della vita di diversi anni. Questo dice la letteratura scientifica. Arriva in Regione Emilia-Romagna la richiesta di supporto economico da parte della famiglia, perché i costi sono altissimi. Per l’infusione e per i giorni di degenza, infatti, ci vogliono 5 milioni di euro».

E qui per gli amministratori dell'Emilia-Romagna (conta poco il colore politico in storie come queste) scatta la domanda: cosa fare? Scrive Donini: «Convoco una riunione urgente all’assessorato e, naturalmente, indico la volontà di coprire le spese necessarie al trattamento, oltre che quelle per il ricovero. Si tratta di una malattia rara non compresa tra i Lea, i Livelli essenziali di assistenza, in altri termini non è una spesa che la sanità pubblica è obbligata a coprire. Ma non mi sfiora mai il dubbio che la burocrazia possa prevalere sulla vita di un bambino. E quindi facciamo una variazione di bilancio per riuscire ad assicurare la cifra alla famiglia, che ora può guardare con più serenità al futuro. Marco a giorni partirà per gli Stati Uniti e, nel frattempo, ci è stato comunicato che c’è un caso analogo al suo e che quello che era un bimbo, oggi è un ragazzo di 17 anni in piena salute, con una vita normale, che ha fatto lo stesso trattamento 13 anni fa. In altre parole, funziona, e funziona molto più a lungo di quel che pensassimo al momento di decidere di stanziare l’ammontare necessario alla cura. In 13 anni la ricerca può fare passi da gigante e, speriamo, trovare anche una cura definitiva».

Conclude Donini dopo avere chiesto con forza più investimenti sulla sanità pubblica: «Se fossimo nuovamente di fronte alla scelta, per i nostri concittadini, di farci carico di reperire farmaci salvavita anche oltre oceano, lo faremmo senza indugio. Certamente chiederemo ancora ad Aifa di poter attingere al fondo per i farmaci per le malattie rare. La prima risposta è stata negativa, ma non disperiamo. Sicuramente ci batteremo per un sistema che non sia messo sotto scacco da parte delle grandi industrie farmaceutiche. Sicuramente faremo tutto questo, ma per prima cosa quel bambino deve poter prendere l’aereo per gli Stati Uniti. Ha un appuntamento con la vita».