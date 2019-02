Roma, bimbo guarito dalla leucemia non può tornare a scuola: i compagni non sono vaccinati

Guarito dalla leucemia, non può tornare a scuola perché nella sua classe ci sono alunni non vaccinati. Succede a Roma, in un istituto di via Bobbio, dove un bambino di otto anni immunodepresso dopo la chemio si troverebbe in classe con cinque compagni non vaccinati, di cui alcuni, come riporta il Corriere della Sera, sono figli di genitori che «si dichiarano no vax».

Il caso è stato portato all'attenzione della Regione dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, il quale ha chiesto «alla Regione Lazio ha chiesto alla Asl Roma 2 di attivarsi presso la dirigenza scolastica dell'istituto di via Bobbio a Roma per verificare le condizioni di accesso a scuola in piena sicurezza per il bambino immunodepresso». Intanto i genitori hanno incontrato la preside e hanno diffidato la scuola.

«Sicuramente troveremo le condizioni per fare tornare a scuola il bambino immunodepresso. Sto seguendo la vicenda da tempo e sto facendo quello che la legge mi dice fare: entro il 10 marzo le persone che devono regolarizzare la loro posizione in materia vaccinale mi presenteranno la documentazione, pena una multa comminata dall'autorità sanitaria come prevede la legge», ha riferito all'ANSA la preside. «Se allora qualche alunno della classe in questione non risultasse ancora in regola gli sarà offerta (a chi non risulta in regola, ndr) un'altra soluzione per garantire al contempo il diritto allo studio e alla salute per tutti», dice la dirigente scolastica. Che poi aggiunge: «Siamo alla terza proroga in materia di termini in cui presentare la documentazione vaccinale. Se ci fosse stata più chiarezza casi del genere sicuramente non si sarebbero verificati. La scuola non è un'autorità sanitaria ma noi presidi facciamo tante cose che non sarebbero di nostra competenza».

