Vercelli, bambino di 5 anni investito mentre passeggiava sul marciapiede con il padre: è grave

Un bambino di 5 anni è stato investito a Cigliano, nel vercellese. Il bimbo, soccorso dai sanitari del 118, è grave ed è stato trasportato all'ospedale Regina Margherita di Torino, in codice rosso.

Secondo la prima ricostruzione, il bimbo si trovava con il padre su un marciapiede in corso D'Annunzio quando, per cause ancora da accertare, è stato urtato dall'auto. Soccorso dai medici del 118, è stato portato inizialmente all'ospedale di Chivasso (Torino) da dove, per la gravità delle ferite riportate, è stato trasferito a Torino.

Ultimo aggiornamento: 19:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA